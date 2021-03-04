Таможня назвала среднюю цену импортного газа за последний месяц

Средняя таможенная стоимость импортного природного газа в феврале 2021 года составила 6945,8 гривен за 1 тысячу кубометров. В долларовом эквиваленте цена газа 249,3 долларов.

Об этом сообщается на сайте Министерства экономики со ссылкой на письмо Государственной таможенной службы Украины.

Таким образом, цена газа в феврале снизилась на -1,4% в гривневом эквиваленте (с 7044,9 гривен) и на 0,3% в долларовом эквиваленте (с 250,1 долларов).

Напомним, средняя таможенная стоимость импортного природного газа в декабре 2020 года составила 5702,8 грн за 1 тысячу кубометров. В долларовом эквиваленте цена газа составила 202,5 долларов. По сравнению с декабрем 2019 года цена импортного газа выросла на 38,1% в гривневом эквиваленте (с 4130,7 грн за 1 тысячу кубометров) на 14,6% в долларовом эквиваленте (с 176,7 долларов за 1 тысячу кубометров).

По данным Госстата, средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за 2020 год выросли на 13,6%. Больше всего подорожал газ - на 56,3%.