Таможне необходим руководитель, - Луценко

Генпрокурор заявил, что на таможне имеют право находиться только таможенники

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, для борьбы с контрабандой на украинской таможне необходимо обеспечить полноценное прозрачное функционирование, а не задействовать силовые структуры. Об этом он сказал во время встречи президента Украины Петра Порошенко с представителями бизнеса, информирует пресс-секретарь прокурора Лариса Сарган в Facebook.

"Согласно Таможенному кодексу, на территории таможни не имеет права находиться никто, кроме таможенников. Ни СБУшники, ни полицейские, ни прокуроры, ни даже народные депутаты. А если они даже туда зашли, то не имеют права оказывать никаких действий", - заявил Луценко.

Он отметил, что для борьбы с контрабандой следует заняться таможней, в то время как в стране третий год не назначено руководителя таможни.

"Сегодня назначили исполняющего обязанности заместителя исполняющего обязанности главы. У меня вообще впечатление, что это правительство исполняющих обязанности, извините", - добавил он.

Луценко считает, что борьба с контрабандой должна происходить не за счет поиска контрабандных контейнеров, а за счет обнаружения контрабандных фирм, семейств и групп. Он сообщил, что представители СБУ, полицейские и прокуроры не должны находиться на таможне, а должны создавать аналитические центры для выявления контрабандных семейств.

"Им нужно создать аналитические центры, которые изъявят 10-11 семейств, которые, в принципе, мы все знаем. Их нужно собрать в одном помещении и сказать: или "плюс 30" в бюджет, или тюрьма. Но если им говорят, что при этом нужно еще на выборы отложить, то это не работает", - сказал Луценко.

"Я подчеркиваю: таможня должна получить руководителя, восстановить аналитические службы, поставить электронные сканеры, восстановить взаимодействие с нашими партнерами по бизнесу и прекратить введение туда спецназа любого цвета", - добавил Луценко.

Напомним, Гройсман хочет привлечь ВСУ к борьбе с контрабандой на Одесской таможне.