Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.45
Межбанк BID 26.43
НБУ 2643.8
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.8
Межбанк BID 30.78
НБУ 3077.91
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.45
Межбанк BID 26.43
НБУ 2643.8
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.8
Межбанк BID 30.78
НБУ 3077.91
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Таможне необходим руководитель, - Луценко

НовостиПолитика    04.07.2018 - 23:25
Фото: Юрий Луценко (gp.gov.ua)
Фото: Юрий Луценко (gp.gov.ua)

Генпрокурор заявил, что на таможне имеют право находиться только таможенники

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, для борьбы с контрабандой на украинской таможне необходимо обеспечить полноценное прозрачное функционирование, а не задействовать силовые структуры. Об этом он сказал во время встречи президента Украины Петра Порошенко с представителями бизнеса, информирует пресс-секретарь прокурора Лариса Сарган в Facebook.

"Согласно Таможенному кодексу, на территории таможни не имеет права находиться никто, кроме таможенников. Ни СБУшники, ни полицейские, ни прокуроры, ни даже народные депутаты. А если они даже туда зашли, то не имеют права оказывать никаких действий", - заявил Луценко.

Он отметил, что для борьбы с контрабандой следует заняться таможней, в то время как в стране третий год не назначено руководителя таможни.

"Сегодня назначили исполняющего обязанности заместителя исполняющего обязанности главы. У меня вообще впечатление, что это правительство исполняющих обязанности, извините", - добавил он.

Луценко считает, что борьба с контрабандой должна происходить не за счет поиска контрабандных контейнеров, а за счет обнаружения контрабандных фирм, семейств и групп. Он сообщил, что представители СБУ, полицейские и прокуроры не должны находиться на таможне, а должны создавать аналитические центры для выявления контрабандных семейств.

"Им нужно создать аналитические центры, которые изъявят 10-11 семейств, которые, в принципе, мы все знаем. Их нужно собрать в одном помещении и сказать: или "плюс 30" в бюджет, или тюрьма. Но если им говорят, что при этом нужно еще на выборы отложить, то это не работает", - сказал Луценко.

"Я подчеркиваю: таможня должна получить руководителя, восстановить аналитические службы, поставить электронные сканеры, восстановить взаимодействие с нашими партнерами по бизнесу и прекратить введение туда спецназа любого цвета", - добавил Луценко.

Напомним, Гройсман хочет привлечь ВСУ к борьбе с контрабандой на Одесской таможне.

Кабмин уполномочил Маркарову на подписание соглашения с Бразилией о взаимопомощи в таможенных делах Рада в четверг начнет работу с законопроекта о механизме "единого окна" на таможне
Теги публикации: Юрий Луценко, таможня  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
ДТП в Харькове: стало известно, с какой скоростью ехала Зайцева
В Африке впервые за десять лет выпал снег (фото, видео)
Перевернутое бикини - новый пляжный тренд (фото)
Певица-трансгендер Зианджа взорвала сеть своим снимком с откровенным декольте
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь