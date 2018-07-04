Митниці необхідний керівник, - Луценко

Генпрокурор заявив, що на митниці мають право перебувати тільки митники

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що для боротьби з контрабандою на українській митниці необхідно забезпечити повноцінне прозоре функціонування, а не задіяти силові структури. Про це він сказав під час зустрічі президента України Петра Порошенка з представниками бізнесу, інформує прес-секретар прокурора Лариса Сарган Facebook.

"Відповідно до Митного кодексу, на території митниці не має права перебувати ніхто, крім митників. Ні СБУшники, ні поліцейські, ні прокурори, ні навіть народні депутати. А якщо вони навіть туди зайшли, то не мають права чинити ніяких дій", - заявив Луценко.

Він зазначив, що для боротьби з контрабандою слід зайнятися митницею, в той час як у країні третій рік не призначено керівника митниці.

"Сьогодні призначили виконуючого обов'язки заступника виконуючого обов'язки голови. У мене взагалі враження, що цей уряд виконуючих обов'язки, вибачте", - додав він.

Луценко вважає, що боротьба з контрабандою має відбуватися не за рахунок пошуку контрабандних контейнерів, а за рахунок виявлення контрабандних фірм, родин і груп. Він повідомив, що представники СБУ, поліцейські і прокурори не повинні перебувати на митниці, а повинні створювати аналітичні центри для виявлення контрабандних сімейств.

"Їм потрібно створити аналітичні центри, які виявлять 10-11 родин, які, в принципі, ми всі знаємо. Їх треба зібрати в одному приміщенні і сказати: або "плюс 30" в бюджет, або в'язниця. Але якщо їм кажуть, що при цьому потрібно ще на відкласти вибори, то це не працює", - сказав Луценко.

"Я підкреслюю: митниця має отримати керівника, відновити аналітичні служби, поставити електронні сканери, відновити взаємодію з нашими партнерами по бізнесу та припинити введення туди спецназу будь-якого кольору", - додав Луценко.

Нагадаємо, Гройсман хоче залучити до ВСУ боротьбі з контрабандою на Одеській митниці.