Гройсман хочет привлечь ВСУ к борьбе с контрабандой на Одесской таможне

Сейчас 4 тыс. контейнеров стоят в нейтральных водах и не растамаживаются

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман хочет привлечь Вооруженные силы Украины (ВСУ) к борьбе с контрабандой на Одесской таможне. Об этом он сказал сегодня, 4 июля 2018 года, в ходе заседания правительства.

"Одесская таможня в период с 20 до 26 июня растаможила 1 112 контейнеров с товарами на сумму 498 млн гривен", - заявил он.

В частности, в качестве примера он привел ситуацию с растаможкой контейнера с обувью, за который до начала борьбы с контрабандой на Одесской таможне платили в госбюджет 16,2 тыс. долларов, а теперь платят 21 тыс. долларов.

"Разница примерно в 2 раза. При первой растаможке 500 тыс. гривен заплатили за 1 контейнер, сейчас 1 млн. Я понимаю, что эти деньги кто-то потерял ...Я думаю, они будут готовы на кардинальные вещи, чтобы все восстановить. Это деньги украинских граждан и никто не заставит закрыть мне глаза на безумную контрабанду в Украине", - заявил он.

Кроме того, Гройсман добавил, что сейчас 4 тыс. контейнеров стоят в нейтральных водах и не растамаживаются.

"Не долго ждать тот день, когда я обращусь к Вооруженным силам Украины провести где-то поблизости учения. Нельзя этого терпеть", - заявил Гройсман, отвечая на предложение министра обороны Степана Полторака"подогнать военно-морскими силами ближе к берегу" указанные контейнеры.

Напомним, ранее сообщалось, что благодаря борьбе с контрабандой в 2017 году в госбюджет направлено 79 млрд гривен.