Таможенное оформление автомобилей перевели в электронную форму: как это будет работать

Кабинет министров Украины принял постановление о реализации экспериментального проекта по таможенному оформлению транспортных средств. Оформление автомобилей переводится в цифровую форму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 15 сентября, которое транслировалось на Youtube .

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, сейчас таможенное оформление транспортных средств предусматривает необходимость заполнения физическими и юридическими лицами предварительной таможенной декларации, общей декларации прибытия и/или таможенной декларации в письменной форме, что влечет определенные неудобства, связанные с отсутствием опыта заполнения данных видов деклараций.

Документом определяются особенности осуществления таможенного оформления наземных транспортных средств, которые классифицируются по товарной позиции 8703 согласно УКТ ВЭД (легковые машины), ввозимые на таможенную территорию Украины.

Документ предусматривает: