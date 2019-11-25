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Таможенники блокировали вывоз в Румынию украинских сигарет на 2,7 млн гривен

Новости » Происшествия     25.11.2019 - 11:35
Таможенники блокировали вывоз в Румынию украинских сигарет на 2,7 млн гривен
Фото: изъятый товар (facebook.com/max.nefyodov)

Фуру с контрабандой задержали на КПП "Порубное"

На пункте пропуска "Порубное" в Черновцах задержали фуру с контрабандными сигаретами украинского производства на 2,7 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Государственной таможенной службы Украины Максима Нефедова в Facebook.

Контрабанду нашли в фуре, которая перевозила древесный уголь. Всего выявили почти 63 тыс. пачек сигарет.

"Контрабанда недели сегодня не "импортная", а "экспортная". На пункте пропуска Порубное в Черновцах задержали фуру, которая перевозила древесный уголь. Это классический рисковый товар, поэтому сделали обзор. В мешках с углем были спрятаны сигареты, много сигарет. Всего оказалось 62 800 пачек украинского производства, где-то на 2.7 млн. гривен", - сообщил Нефедов.

Он также добавил, что был составлен протокол, а также провели изъятие контрабандного товара.

Фото: изъятый товар (facebook.com/max.nefyodov)

Ранее на контрольном пункте възда-выезда "Новотроицкое" на Донбассе правоохранители со склада Объединенных сил обнаружили партию контрабандных сигарет общей стоимостью более 470 тыс. гривен.

РБК-Украина писало, что в Черновицкой области в ночь на 22 ноября на украинско-молдавской границе пограничники со стрельбой пытались задержать контрабандистов, вероятно, трое злоумышленников были ранены.

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