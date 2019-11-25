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Митники блокували вивезення в Румунію українських цигарок на 2,7 млн гривень

Новини » Надзвичайні події     25.11.2019 - 11:35
Митники блокували вивезення в Румунію українських цигарок на 2,7 млн гривень
Фото: вилучений товар (facebook.com/max.nefyodov)

Фуру з контрабандою затримали на КПП "Порубне"

На пункті пропуску "Порубне" в Чернівцях затримали фуру з контрабандними цигарками українського виробництва на 2,7 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Державної митної служби України Максима Нефьодова у Facebook.

Контрабанду знайшли у фурі, яка перевозила деревне вугілля. Всього виявили майже 63 тис. пачок цигарок.

"Контрабанда тижня сьогодні не "імпортна", а "експортна". На пункті пропуску Порубне в Чернівцях затримали фуру, яка перевозила деревне вугілля. Це класичний ризиковий товар, тому зробили огляд. В мішках із вугіллям були сховані цигарки, багато цигарок. Всього виявилось 62 800 пачок українського виробництва, десь на 2.7 млн. гривень", - повідомив Нефьодов.

Він також додав, що був складений протокол, а також провели вилучення контрабандного товару.

Фото: вилучений товар (facebook.com/max.nefyodov)

Раніше на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" на Донбасі правоохоронці зі складу Об'єднаних сил виявили партію контрабандних сигарет загальною вартістю на понад 470 тис. гривень.

РБК-Україна писало, що у Чернівецькій області в ніч на 22 листопада на українсько-молдовському кордоні прикордонники зі стріляниною намагалися затримати контрабандистів, ймовірно, троє зловмисників були поранені.

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