У Тамбові хлібозавод виготовляє дрони для війни, проти нього ввели санкції США

Нещодавно російські ЗМІ показали репортаж з пекарні у Тамбові, яка, крім батонів, почала виготовляти малі дрони Bekas. У сюжеті безпілотники лежали на столах поряд з пекарськими виробами, а пропагандист навіть заявив, що дрони пахнуть свіжим хлібом.

Тамбовський завод вперше почав збирати дрони в лютому 2023 року за допомогою 3D-принтера, який виготовляє карбонові рами, а також тримачі для антен і камер. Більшість компонентів для Bekas купуються в інтернеті, що дозволяє підтримувати витрати від 25 тисяч рублів (270 доларів) до 50 тисяч рублів за дрон. Хлібозавод у Тамбові виготовляє приблизно 250 дронів на місяць. Також пекарня шиє камуфляжні рюкзаки.

Financial Times зазначає, що функціонал дронів Bekas обмежений. Вони можуть переносити вантаж вагою до 3,5 кг на відстань до 5 км. Але тамбовський хлібокомбінат заявив, що створив вісім копій такого БПЛА.

Експерти зазначають, що навіть така зброя залежить від західних деталей, які росіяни закуповують за кордоном.

"Єдина російська річ (у дроні, - ред.) - це наклейка Bekas", - сказав Павло Лузін, старший науковий співробітник Jamestown Foundation у Вашингтоні.

Зазначається, що США ввели санкції проти тамбовського хлібозаводу. У Росії цим пишаються. Директор пекарні Юрій Чичерін заявив російським ЗМІ, що потрапляння в санкційний список США - це великим досягненням: "Ми пишаємося, ми раді. Коли ще хтось буде говорити про нашу фабрику на такому міжнародному рівні?".

Тамбовський завод став прикладом Кремля, як можна залучити цивільні підприємства до військового виробництва. У Росії заявляють, що понад 500 компаній легкої промисловості перейшли на виробництво обладнання для військових.

Так, у місті Набережні Челни в західно-центральній частині РФ майстерня хокейних ключок перейшла на виготовлення бронежилетів, а у Челябінську виробництво наметів почало шити спальні мішки та намети для армії. У Воронежі завод сільськогосподарського обладнання виробляє багато військових товарів: від обладнання для розмінування та біноклів до засобів захисту від безпілотників.

Росія перелаштовується на "військові рейки"

Нагадаємо, у Росії у бюджеті на 2024 рік ухвалили рекордні витрати на армію. Кремлівська влада направила третину всіх витрат на утримання армії та оборонно-промисловий комплекс. Це сталося вперше з часів розпаду СРСР.

Раніше Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI) оцінив, що бюджет військових видатків Росії на 2023 рік становить близько 6,6 трлн рублів (85,8 млрд доларів). Це відповідає приблизно 4,4% ВВП Росії порівняно з 3,6% у 2021 році до вторгнення в Україну.