В Тамбове хлебозавод производит дроны для войны, против него ввели санкции США

Недавно российские СМИ показали репортаж из пекарни в Тамбове, которая, кроме батонов, начала производить малые дроны Bekas. В сюжете беспилотники лежали на столах рядом с пекарскими изделиями, а пропагандист даже заявил, что дроны пахнут свежим хлебом.

Тамбовский завод впервые начал собирать дроны в феврале 2023 года с помощью 3D-принтера, производящего карбоновые рамы, а также держатели для антенн и камер. Большинство компонентов для Bekas покупаются в интернете, что позволяет поддерживать расходы от 25 тысяч рублей (270 долларов) до 50 тысяч рублей за дрон. Хлебозавод в Тамбове производит примерно 250 дронов в месяц. Также пекарня шьет камуфляжные рюкзаки.

Financial Times отмечает, что функционал дронов Bekas ограничен. Они могут переносить груз весом до 3,5 кг на расстояние до 5 км. Но тамбовский хлебокомбинат заявил, что создал восемь копий такого БПЛА.

Эксперты отмечают, что даже такое оружие зависит от западных деталей, закупаемых россиянами за рубежом.

"Единственное российская вещь (в дроне, - ред.) - это наклейка Bekas", - сказал Павел Лузин, старший научный сотрудник Jamestown Foundation в Вашингтоне.

Отмечается, что США ввели санкции против тамбовского хлебозавода. В России этим гордятся. Директор пекарни Юрий Чичерин заявил российским СМИ, что попадание в санкционный список США - это большим достижением: "Мы гордимся, мы рады. Когда еще кто-то будет говорить о нашей фабрике на таком международном уровне?".

Тамбовский завод стал примером Кремля, как можно привлечь гражданские предприятия к военному производству. В России заявляют, что более 500 компаний легкой промышленности перешли на производство оборудования для военных.

Так, в городе Набережные Челны в западно-центральной части РФ мастерская хоккейных клюшек перешла на изготовление бронежилетов, а в Челябинске производство палаток начало шить спальные мешки и палатки для армии. В Воронеже завод сельскохозяйственного оборудования производит много военных товаров: от оборудования для разминирования и биноклей до средств защиты от беспилотников.

Россия перестраивается на "военные рельсы"

Напомним, в России в бюджете на 2024 год одобрили рекордные расходы на армию. Кремлевские власти направили треть всех расходов на содержание армии и оборонно-промышленный комплекс. Это произошло впервые со времен распада СССР.

Ранее Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) оценил, что бюджет военных расходов России на 2023 год составляет около 6,6 трлн. рублей (85,8 млрд долларов). Это соответствует примерно 4,4% ВВП России по сравнению с 3,6% в 2021 году до вторжения в Украину.