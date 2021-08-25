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"Там пылает": Кулеба прокомментировал реакцию России на Крымскую платформу

Автор: РБК-Украина

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в России истерические реакции после саммита Крымской платформы. По его словам, "там пылает".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы в Facebook.

Он напомнил, что в историческом саммите Крымской платформы приняли участие 46 иностранных делегаций. После этого уже вышло более 300 публикаций о Крымской платформе в 50 странах мира.

"Не буду обращать ваше внимание на истерические реакции Москвы и пророссийских медиа-ресурсов. Там пылает", - написал Кулеба.

В то же время, Кулеба подчеркнул, что известие о проведении саммита в Киеве продолжает распространяться по миру.

"Цифры продолжают расти, выходят аналитические статьи и цитаты из интервью иностранных лидеров, побывавших на саммите в Киеве. Миллионы людей в мире узнали о Крымской платформе", - отметил министр.

Напомним, в МИД России отвергли приглашение Украины для участия в Крымской платформе, заявив, что "не видят для себя такой возможности".

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Дмитрий КулебаКрымская платформа