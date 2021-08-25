"Там палає": Кулеба прокоментував реакцію Росії на Кримську платформу

Він нагадав, що у історичному саміті Кримської платформи взяли участь 46 іноземних делегацій. Після цього вже вийшло понад 300 публікацій про Кримську платформу у 50 країнах світу.

"Не буду звертати вашу увагу на істеричні реакції Москви та проросійських медіа-ресурсів. Там палає", - написав Кулеба.

Водночас, Кулеба наголосив, що звістка про проведення саміту в Києві продовжує поширюватися світом.

"Цифри продовжують зростати, виходять аналітичні статті та цитати з інтерв’ю іноземних лідерів, які побували на саміті в Києві. Мільйони людей у світі дізналися про Кримську платформу", - зазначив міністр.