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"Там палає": Кулеба прокоментував реакцію Росії на Кримську платформу

Автор: РБК-Україна

Глава Міністерства закордонних справ (МЗС) України Дмитро Кулеба заявив, що у Росії істеричні реакції після саміту Кримської платформи. За його словами, "там палає".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кулеби у Facebook.

Він нагадав, що у історичному саміті Кримської платформи взяли участь 46 іноземних делегацій. Після цього вже вийшло понад 300 публікацій про Кримську платформу у 50 країнах світу.

"Не буду звертати вашу увагу на істеричні реакції Москви та проросійських медіа-ресурсів. Там палає", - написав Кулеба.

Водночас, Кулеба наголосив, що звістка про проведення саміту в Києві продовжує поширюватися світом.

"Цифри продовжують зростати, виходять аналітичні статті та цитати з інтерв’ю іноземних лідерів, які побували на саміті в Києві. Мільйони людей у світі дізналися про Кримську платформу", - зазначив міністр.

Нагадаємо, в МЗС Росії відкинули запрошення України для участі у Кримській платформі, заявивши, що "не бачать для себе такої можливості".

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Дмитро КулебаКримська платформа