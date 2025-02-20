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Таловєров дебютним голом врятував "Плімут" у Чемпіоншипі

Лутон, Четвер 20 лютого 2025 02:10
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Таловєров дебютним голом врятував "Плімут" у Чемпіоншипі Фото: Одноклубники вітають Таловєрова (facebook.com/Argyle)
Автор: Андрій Костенко

Захисник збірної України Максим Таловєров відзначився дебютним голом у чемпіонаті Англії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

"Плімут" українського легіонера в рамках 31-го туру Чемпіошипа зустрічався в гостях з прямим конкурентом у битві за виживання – "Лутоном".

Господарі відкрили рахунок на 55-й хвилині й продовжували атакувати. Однак "Плімут" на 70-й хвилині провів контратаку. Пішов навіс з лівого флангу до штрафного господарів, який головою замкнув Таловєров, точно пробивши у ближній кут.

Цей гол став першим для українця в Англії. До того ж – рятівним для команди. Поєдинок так і завершився внічию – 1:1.

Для 24-річного центрбека матч з "Лутоном" став п'ятим у складі англійського клубу, і в кожному з них він провів на полі всі 90 хвилин. З моменту переходу Таловєрова, "Плімут" зазнав лише однієї поразки (0:2 від "Блекберна" у минулому турі). На рахунку клуба три перемоги в останніх матчах Чемпіоншипа. А також історичний тріумф у Кубку Англії над "Ліверпулем".

Після 31-го туру "Плімут", маючи 29 очок, йде в таблиці другого англійського дивізіону на передостанньому, 23-му місці. Останнє з 28-ма очками посідає якраз "Лутон".

Таловєров дебютним голом врятував &quot;Плімут&quot; у Чемпіоншипі

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