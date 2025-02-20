Таловеров дебютным голом спас "Плимут" в Чемпионшипе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча .

"Плимут" украинского легионера в рамках 31-го тура Чемпиошипа встречался в гостях с прямым конкурентом в битве за выживание - "Лутоном".

Хозяева открыли счет на 55-й минуте и продолжали атаковать. Однако "Плимут" на 70-й минуте провел контратаку. Последовал навес с левого фланга в штрафную хозяев, который головой замкнул Таловеров, точно пробив в ближний угол.

Этот гол стал первым для украинца в Англии. К тому же - спасительным для команды. Поединок так и завершился вничью - 1:1.

Для 24-летнего центрбека матч с "Лутоном" стал пятым в составе английского клуба, и в каждом из них он провел на поле все 90 минут. С момента перехода Таловерова, "Плимут" потерпел лишь одно поражение (0:2 от "Блэкберна" в прошлом туре). На счету клуба три победы в последних матчах Чемпионшипа. А также исторический триумф в Кубке Англии над "Ливерпулем".

После 31-го тура "Плимут", имея 29 очков, идет в таблице второго английского дивизиона на предпоследнем, 23-м месте. Последнее с 28-ю очками занимает как раз "Лутон".