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Талибы заявили, что не запрещали протесты в Афганистане, но теперь надо просить разрешение

Автор: Валерия Полищук

Радикальное движение "Талибан" заявило, что протесты в Афганистане не запрещены. Однако для их проведения необходимо запрашивать разрешение в Министерстве юстиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление талибов.

"В течение нескольких дней в Кабуле и ряде других провинций, люди вышли на улицы во имя предвзятых кругов под предлогом демонстраций, подрыва безопасности, запугивания мирных жителей и нарушения нормальной жизни", - говорится в заявлении.

При этом талибы попросили воздержаться от протестов.

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Афганистан