ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Талибы запретили проводить акции протеста в Афганистане

Новина українською →
Кабул, Среда 08 сентября 2021 19:54
Талибы запретили проводить акции протеста в Афганистане Фото: талибы запретили протесты в Афганистане (twitter.com/Humming_Zone)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Пришедшее к власти в Афганистане радикальное движение "Талибан" запретило проведение акций протеста в стране. Афганцев призвали избегать демонстраций до принятия соответствующих законов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Afghanistan Times.

По ее данным, талибы запретили все протесты и призвали жителей избегать собраний и демонстраций в стране. Распоряжение будет действовать до тех пор, пока правительство "Талибана" не примет соответствующие законы.

Издание не раскрывает источник этой информации и не указывает, что грозит нарушителям запрета.

При этом газета сообщает об избиении нескольких афганских журналистов в Кабуле и ряде провинций, которые были задержаны во время освещения вчерашних и сегодняшних акций протеста.

"Афганские журналисты уже подвергаются самоцензуре", - подчеркивает издание.

Напомним, 7 сентября в Кабуле прошла акция протеста против талибов. Боевики разогнали манифестантов выстрелами в воздух и палками.

Отметим, акции протеста прошли и в ряде провинций Афганистана. Так, в Герате на демонстрации были убиты два человека, еще восемь получили ранения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Талибан Афганистан Кабул
NEWS
Украину могут перевести в "желтую" зону через две недели, - источник
Украину могут перевести в "желтую" зону через две недели, - источник
DAILY
Пенсии, которых не будет. Или за счет чего украинцам жить в старости
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Пенсии, которых не будет. Или за счет чего украинцам жить в старости