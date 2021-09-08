Талибы запретили проводить акции протеста в Афганистане
Пришедшее к власти в Афганистане радикальное движение "Талибан" запретило проведение акций протеста в стране. Афганцев призвали избегать демонстраций до принятия соответствующих законов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Afghanistan Times.
По ее данным, талибы запретили все протесты и призвали жителей избегать собраний и демонстраций в стране. Распоряжение будет действовать до тех пор, пока правительство "Талибана" не примет соответствующие законы.
Издание не раскрывает источник этой информации и не указывает, что грозит нарушителям запрета.
При этом газета сообщает об избиении нескольких афганских журналистов в Кабуле и ряде провинций, которые были задержаны во время освещения вчерашних и сегодняшних акций протеста.
"Афганские журналисты уже подвергаются самоцензуре", - подчеркивает издание.
Напомним, 7 сентября в Кабуле прошла акция протеста против талибов. Боевики разогнали манифестантов выстрелами в воздух и палками.
Отметим, акции протеста прошли и в ряде провинций Афганистана. Так, в Герате на демонстрации были убиты два человека, еще восемь получили ранения.