UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Талибы заявили, что захватили часть аэропорта в Кабуле

Автор: Инна Собора

Боевики террористической группировки "Талибан" сообщили о захвате части аэропорта в Кабуле. Контроль над "двумя-тремя" входами в аэропорт перешел от американских военных талибам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Представитель "Талибана" Билал Карими также заявил, что военнослужащие США покинули "три важные зоны" кабульского аэропорта. Теперь они находятся под контролем талибов.

Лишь "очень малая часть" аэропорта контролируется Соединенными Штатами, утверждают талибы.

Напомним, президент США Джо Байден заявил о вероятности новой атаки на аэропорт Кабула в ближайшие 24-36 часов.

Как известно, 26 августа в Кабуле произошла серия взрывов возле аэропорта Кабула.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТалибанАфганистан