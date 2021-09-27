Талибы заявили, что Таджикистан вмешивается во внутренние дела Афганистана

Талибі утверждают, что Таджикистан вмешивается во внутренние дела Афганистана . Такое заявление сделал исполняющий обязанности заместителя председателя афганского правительства, созданного талибами, Абдул Гани Барадар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANInews .

В интервью телеканалу "Аль-Джазира" Гани Барадар заявил, что Таджикистан вмешивается во внутренние дела и пригрозил последствиями.

"Таджикистан вмешивается в наши дела, но на каждое действие есть реакция", - сказал он.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что необходимо создать "пояс безопасности" вокруг Афганистана, чтобы предотвратить потенциальную экспансию террористических групп.

На это официальный представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что "Талибан" отправил тысячи боевиков в афганскую провинцию Тахар на границе с Таджикистаном "для противодействия угрозам безопасности".