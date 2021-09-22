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"Талибан" заявил о намерении выступить на Генассамблее ООН

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США, Среда 22 сентября 2021 03:33
"Талибан" заявил о намерении выступить на Генассамблее ООН Фото: "Талибан" заявил о намерении выступить на Генассамблее ООН (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

"Талибан" заявил о намерении выступить на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. После побега Ашрафа Гани - Гулам Исакзай больше не представляет Афганистан в ООН, заявили представители радикального исламистское движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш получил от аккредитованного постоянного представителя Афганистана Гулама Исакзая письмо с информацией об афганской делегации.

Однако через пять дней к Гутерришу поступило письмо от "министерства иностранных дел" так называемого "Исламского Эмирата Афганистан", подписанное Амиром Ханом Муттаки, новоизбранным "министром" афганского МИД.

В обращении Муттаки просил принять участие во встрече мировых лидеров ООН, а также заявлял, что Исакзай больше не представляет Афганистан, поскольку афганский лидер Ашраф Гани был "сброшен" и якобы больше "не признается как президент" другими странами.

"Талибан" также выдвинул нового постоянного представителя в ООН - Сухейля Шахина.

Оба письма направили к членам комитета по проверке полномочий 76-й сессии Генеральной ассамблеи, ни одного заседания которого пока не было запланировано.

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