Талибы заявили, что создание постоянного правительства Афганистана может занять месяцы. Талибы готовы вступить в новую фазу и выстраивать двусторонние отношения с США.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на телеканал NHK.

"Министры все еще могут поменяться, и на формирование окончательного состава кабинета могут уйти дни или месяцы", - сказал представитель движения "Талибан" Мохаммад Сохаил Шахин.

Для выстраивания двухсторонних отношений с США, по его словам, Вашингтон должен разморозить афганские активы, поскольку Афганистан переживает серьезный гуманитарный кризис.