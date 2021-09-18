Таліби заявили, що створення постійного уряду Афганістану може зайняти місяці. Таліби готові вступити в нову фазу і вибудовувати двосторонні відносини з США.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на телеканал NHK.

"Міністри все ще можуть помінятися, і на формування остаточного складу кабінету можуть піти дні або місяці", - сказав представник руху "Талібан" Мохаммад Сохаїл Шахін.

Для вибудовування двосторонніх відносин з США, за його словами, Вашингтон повинен розморозити афганські активи, оскільки Афганістан переживає серйозну гуманітарну кризу.