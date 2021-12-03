Талибы в Афганистане запретили насильно выдавать женщин замуж

Лидер захватившего власть в Афганистане движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзада запретил принуждать женщин к вступлению в брак. Кроме того, теперь они смогут получать наследство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение, опубликованное пресс-секретарем талибов Забихуллой Муджахид.
"Женщина - это не собственность, а благородное и свободное человеческое существо; никто не может отдать ее кому-либо в обмен на мир или прекращение вражды", - говорится в документе.
Согласно новым правилам, отныне запрещено насильно выдавать женщину замуж. Кроме того, девушкам позволили получать наследство. При этом, многоженцы обязаны предоставлять равные права всем своим женам в соответствии с законами шариата.
Напомним, в сентябре 2021 мы сообщали о том, что представители "Талибана" заявили, что в Афганистане нет необходимости в том, чтобы женщины занимали должности в правительстве. По их мнению, они должны рожать детей и заниматься их образованием.
При этом женщинам в Афганистане по-прежнему запрещено выходить на улицу без сопровождения мужчины-родственника и без покрывающей голову, волосы и все тело одежды. Также нельзя заниматься спортом и учиться или преподавать в Кабульском университете. При нахождении в других учебных заведениях они обязаны заходить через отдельный вход, постоянно носить хиджаб, а при обучении в частных колледжах - никаб.