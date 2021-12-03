Талибы в Афганистане запретили насильно выдавать женщин замуж

Лидер захватившего власть в Афганистане движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзада запретил принуждать женщин к вступлению в брак. Кроме того, теперь они смогут получать наследство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение, опубликованное пресс-секретарем талибов Забихуллой Муджахид.

"Женщина - это не собственность, а благородное и свободное человеческое существо; никто не может отдать ее кому-либо в обмен на мир или прекращение вражды", - говорится в документе. Special Decree Issued by Amir al-Momenin on Women's Rights https://t.co/OEZYqiCE7R pic.twitter.com/Y4xdq0gIQa — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) December 3, 2021 Согласно новым правилам, отныне запрещено насильно выдавать женщину замуж. Кроме того, девушкам позволили получать наследство. При этом, многоженцы обязаны предоставлять равные права всем своим женам в соответствии с законами шариата.