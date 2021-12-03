Таліби в Афганістані заборонили насильно видавати жінок заміж

Лідер руху "Талібан", який захопив владу в Афганістані, Хайбатулла Ахундзада заборонив примушувати жінок до одруження. Крім того, тепер вони зможуть отримувати спадщину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення, яке опублікував прес-секретар талібів Забіхулла Муджахід.

"Жінка - це не власність, а благородна і вільна людська істота; ніхто не може віддати її кому-небудь в обмін на мир або припинення ворожнечі", - йдеться в документі. Special Decree Issued by Amir al-Momenin on Women's Rights https://t.co/OEZYqiCE7R pic.twitter.com/Y4xdq0gIQa — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) December 3, 2021 Згідно з новими правилами, відтепер заборонено насильно видавати жінку заміж. Крім того, дівчатам дозволили отримувати спадок. При цьому, багатоженці зобов'язані надавати рівні права всім своїм дружинам відповідно до законів шаріату.