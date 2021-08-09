Талибы захватили шестую столицу провинции в Афганистане

По данным издания, Айбак перешел в руки талибов днем 9 августа. Правительственные силы отступили из центра провинции и боевики захватили здание штаб-квартиры полиции и национального управления безопасности.

Агентство отмечает, что за последние дни талибы установили контроль над центрами провинций Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Нимроз и Тахар.

Талибы активизировали атаки в северных районах Афганистана. Бои идут в провинциях Тахар и Балх. Всего под контролем боевиков находится около 120 городов.

В понедельник служба безопасности Афганистана объявила, что за последние сутки были убиты 579 талибов были убиты, еще 161 человек был ранен. Движение "Талибан" пока не комментирует свои потери.