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Таліби захопили шосту столицю провінції в Афганістані

Автор: Дмитрий Кузнецов

Бойовики руху "Талібан" захопили місто Айбак - столицю провінції Саманган на півночі Афганістану. Це шостий адміністративний центр, захоплений талібами за останні кілька днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство TOLO News.

За даними видання, Айбак перейшов в руки талібів вдень 9 серпня. Урядові сили відступили з центру провінції і бойовики захопили будівлю штаб-квартири поліції і Національного управління безпеки.

Агентство зазначає, що за останні дні таліби встановили контроль над центрами провінцій Джаузджан, Сарі-куль, Кундуз, Німроз і Тахар.

Таліби активізували атаки в північних районах Афганістану. Бої йдуть в провінціях Тахар і Балх. Всього під контролем бойовиків знаходиться близько 120 міст.

У понеділок служба безпеки Афганістану оголосила, що за останню добу було вбито 579 талібів були вбиті, ще 161 людина була поранена. Рух "Талібан" поки не коментує свої втрати.

Нагадаємо, в результаті авіаударів ВПС США По талібах в Афганістані 8 серпня повідомлялося про знищення близько 200 бойовиків.

Зазначимо, нещодавно таліби захопили столицю афганської провінції Німроз місто Зарандж, під час атаки був убитий високопоставлений співробітник уряду Афганістану.

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ТалібанбойовикиАфганистан