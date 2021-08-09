Таліби захопили шосту столицю провінції в Афганістані

За даними видання, Айбак перейшов в руки талібів вдень 9 серпня. Урядові сили відступили з центру провінції і бойовики захопили будівлю штаб-квартири поліції і Національного управління безпеки.

Агентство зазначає, що за останні дні таліби встановили контроль над центрами провінцій Джаузджан, Сарі-куль, Кундуз, Німроз і Тахар.

Таліби активізували атаки в північних районах Афганістану. Бої йдуть в провінціях Тахар і Балх. Всього під контролем бойовиків знаходиться близько 120 міст.

У понеділок служба безпеки Афганістану оголосила, що за останню добу було вбито 579 талібів були вбиті, ще 161 людина була поранена. Рух "Талібан" поки не коментує свої втрати.