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Талибы захватили посольство Норвегии в Кабуле

Автор: Анна Полисученко

Талибы захватили посольство Норвегии в Кабуле. Там они уничтожили коллекцию вин, фильмы и книги.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Aftenposten.

Сотрудники посольств Дании и Норвегии эвакуировались за день до того, как Талибан вошел в Кабул, но в силу обстоятельств, в которых происходила эвакуация, вынуждены были покинуть много вещей.

Издание публикует фотографии, как талибы ломают CD-диск с рождественскими песнями и с мультиком "Курт становится злым", а также исследуют найденную пару лыж.

Отмечается, что из стен сняли картины, из подвала достали коллекцию вин, принадлежавшую послу, и наверное уничтожат её.

Сейчас сотрудники посольства находятся в Осло. В МИД изданию рассказали, что все важные документы и оборудование были уничтожены задолго до эвакуации. В Норвегию забрали также портрет короля Харальда.

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ТалибанНорвегия