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Таліби захопили посольство Норвегії в Кабулі

Автор: Анна Полисученко

Таліби захопили посольство Норвегії в Кабулі. Там вони знищили колекцію вин, фільми і книги.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Aftenposten.

Співробітники посольств Данії та Норвегії евакуювалися за день до того, як Талібан увійшов до Кабула, але в силу обставин, в яких відбувалася Евакуація, змушені були покинути багато речей.

Видання публікує фотографії, як таліби ламають CD-диск з різдвяними піснями і з мультиком "Курт стає злим", а також досліджують знайдену пару лиж.

Відзначається, що зі стін зняли картини, з підвалу дістали колекцію вин, що належала послу, і напевно знищать її.

Зараз співробітники посольства знаходяться в Осло. У МЗС виданню розповіли, що всі важливі документи та обладнання були знищені задовго до евакуації. До Норвегії забрали також портрет короля Харальда.

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ТалібанНорвегия