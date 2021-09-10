Таліби захопили посольство Норвегії в Кабулі

Співробітники посольств Данії та Норвегії евакуювалися за день до того, як Талібан увійшов до Кабула, але в силу обставин, в яких відбувалася Евакуація, змушені були покинути багато речей.

Видання публікує фотографії, як таліби ламають CD-диск з різдвяними піснями і з мультиком "Курт стає злим", а також досліджують знайдену пару лиж.

Відзначається, що зі стін зняли картини, з підвалу дістали колекцію вин, що належала послу, і напевно знищать її.

Зараз співробітники посольства знаходяться в Осло. У МЗС виданню розповіли, що всі важливі документи та обладнання були знищені задовго до евакуації. До Норвегії забрали також портрет короля Харальда.