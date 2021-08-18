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Талибы захватили оборудование, которое может установить афганцев помогавших США

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Афганистан, Среда 18 августа 2021 20:47
Талибы захватили оборудование, которое может установить афганцев помогавших США Фото: талибы захватили оборудование, которое может установить афганцев, помогавших США (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Представители радикального движения "Талибан" захватили американские биометрические устройства. Благодаря им они смогут идентифицировать афганцев, которые помогали военным США.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Intercept.

Устройства HIIDE, используемые для установления личности были захвачены "Талибаном" на прошлой неделе во время очередных наступлений. Оборудование содержит в себе идентифицирующие биометрические данные, среди которых сканы радужных оболочек глаз, отпечатки пальцев и биографические данные. Пока неизвестно какая именно часть биометрической базы данных была взломана.

Афганцы, которые помогали военнослужащим США, когда те находились на территории страны, также были внесены в базу данных HIIDE.

Отмечается, что "Талибан" не имеет нужного оборудования, чтобы использовать данные биометрической базы, однако им с этим может помочь Пакистан.

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Талибан Соединенные Штаты Америки Афганистан
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