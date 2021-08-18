Талибы захватили оборудование, которое может установить афганцев помогавших США
Представители радикального движения "Талибан" захватили американские биометрические устройства. Благодаря им они смогут идентифицировать афганцев, которые помогали военным США.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Intercept.
Устройства HIIDE, используемые для установления личности были захвачены "Талибаном" на прошлой неделе во время очередных наступлений. Оборудование содержит в себе идентифицирующие биометрические данные, среди которых сканы радужных оболочек глаз, отпечатки пальцев и биографические данные. Пока неизвестно какая именно часть биометрической базы данных была взломана.
Афганцы, которые помогали военнослужащим США, когда те находились на территории страны, также были внесены в базу данных HIIDE.
Отмечается, что "Талибан" не имеет нужного оборудования, чтобы использовать данные биометрической базы, однако им с этим может помочь Пакистан.