ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Таліби захопили обладнання, яке може встановити афганців, які допомагали США

Новость на русском →
Афганістан, Середа 18 серпня 2021 20:47
Таліби захопили обладнання, яке може встановити афганців, які допомагали США Фото: Таліби захопили обладнання, яке може встановити афганців, які допомагали США (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Представники радикального руху "Талібан" захопили американські біометричні пристрої. Завдяки ним вони матимуть змогу ідентифікувати афганців, які допомагали військовим США.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Intercept.

Пристрої HIIDE, що використовуються для встановлення особистості були захоплені "Талібаном" минулого тижня під час чергових наступів. Обладнання містить в собі ідентифікуючі біометричні дані, серед яких скани райдужних оболонок очей, відбитки пальців й біографічні дані. Наразі невідомо яка саме частина біометричної бази даних була зламана.

Афганці, які допомагали військовослужбовцям США, коли ті знаходилися на території країни, також були внесені до бази даних HIIDE.

Зазначається, що "Талібан" не має потрібного обладнання, аби використовувати дані біометричної бази, однак їм з цим може допомогти Пакистан.

Читайте РБК-Україна в Google News
Талібан Сполучені Штати Америки Афганистан
NEWS
Обстріл Золотого кваліфікували як порушення законів війни
Обстріл Золотого кваліфікували як порушення законів війни
DAILY
Нові тарифи. Скільки будемо платити за електрику і до чого готуватися навесні
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нові тарифи. Скільки будемо платити за електрику і до чого готуватися навесні