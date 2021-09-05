ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Таліби ввели правила для афганських жінок у вишах: нікаб і окрема аудиторія

Новость на русском →
Афганістан, Неділя 05 вересня 2021 23:53
Таліби ввели правила для афганських жінок у вишах: нікаб і окрема аудиторія Фото: таліби ввели правила для афганських жінок у вузах (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Відомство талібів з питань вищої освіти в Афганістані оприлюднило низку правил для жінок, які здобувають освіту у вишах. Жінок зобов'язали носити нікаб та вчитися окремо від чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

У довгому зводі правил, складеному відомством талібів з питань вищої освіти, вказується, що жінкам дозволено відвідувати приватні університети лише в нікабі (головному уборі, що приховує обличчя і залишає лише вузьку проріз для очей).

Також заняття для них повинні проходити в окремому приміщенні окремо від чоловіків. Якщо це неможливо, то жіночу та чоловічу частину аудиторії повинна розділяти завіса.

Крім того, викладати студенткам може тільки жінка або, якщо це неможливо, "чоловік похилого віку з хорошим характером".

Нагадаємо, що таліби розігнали мирну акцію жінок в Афганістані, які вийшли боротися за рівні права.

Також повідомлялося, що в Афганістані закриваються притулки для жінок після приходу талібів до влади.

Читайте РБК-Україна в Google News
Афганистан Талібан
NEWS
У Путіна назвали "безпосередньою загрозою" прагнення України в НАТО
У Путіна назвали "безпосередньою загрозою" прагнення України в НАТО
DAILY
Дмитро Кулеба про візит в США: Обидві сторони отримали те, що хотіли
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба про візит в США: Обидві сторони отримали те, що хотіли