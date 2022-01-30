Талибы убили десятки чиновников и афганских военных, - доклад ООН

Организация Объединенных Наций опубликовала доклад о преступлениях "Талибана" в Афганистане. Судя по докладу, талибы убили десятки бывших афганских чиновников, военных и людей, работавших с международным военным контингентом после вывода войск США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Доклад Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Совете Безопасности ООН рассказывает об ухудшении условий жизни 39-миллионного населения Афганистана, несмотря на прекращение боевых действий после прихода к власти талибов.

Он рекомендовал совету одобрить реструктуризацию миссии ООН по урегулированию ситуации, включая создание нового подразделения по наблюдению за соблюдением прав человека в Афганистане.

"Миссия ООН продолжает получать заслуживающие доверия обвинения в убийствах, насильственных исчезновениях и других нарушениях в отношении бывших должностных лиц, сотрудников сил безопасности и людей, которые работали на возглавляемый США международный военный контингент, несмотря на всеобщую амнистию, объявленную талибами", - говорится в докладе.

По его данным, более 100 человек были убиты. Часть людей убили талибы или их сторонниками,

Также в отчете сказано о внесудебных казнях по меньшей мере 50 человек, подозреваемых в принадлежности к местному отделению боевиков "Исламского государства".