Талибы стрельбой и палками разогнали протесты в Кабуле, задержаны журналисты

Как рассказал агентству один из задержанных журналистов, талибы жестко обращались с протестующими и представителями прессы. "Они меня уложили лицом на землю и заставили извиниться за освещение акции протеста", - сказал он, добавив, что журналистика в Афганистане становится все опаснее.

В соцсетях опубликованы ролики протестов в Кабуле. На них слышны звуки выстрелов, после которых участники акции начинают разбегаться.

Очевидцы отмечают, что талибы дали группе протестующих из примерно 500 человек пройти несколько километров по Кабулу. Затем они приказали митингующим разойтись. После отказа участников акции выполнить их требования, боевики открыли огонь в воздух, избивали собравшихся, отбирали камеры у журналистов.