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Таліби стріляниною і палицями розігнали протести в Кабулі, затримані журналісти

Автор: Дмитрий Кузнецов

У вівторок, 7 вересня, біля посольства Пакистану в Кабулі почалася акція протесту проти радіального руху "Талібан" і політики Ісламабаду щодо Афганістану. Для розгону мітингу таліби відкрили стрілянину і били учасників палицями. Затримані місцеві журналісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News.

Як розповів агентству один із затриманих журналістів, таліби жорстко зверталися з протестувальниками і представниками преси. "Вони мене поклали обличчям на землю і змусили вибачитися за висвітлення акції протесту", - сказав він, додавши, що журналістика в Афганістані стає все небезпечнішою.

У соцмережах опубліковані ролики протестів у Кабулі. На них чути звуки пострілів, після яких учасники акції починають розбігатися.

Очевидці відзначають, що таліби дали групі протестувальників з приблизно 500 осіб пройти кілька кілометрів по Кабулу. Потім вони наказали мітингувальникам розійтися. Після відмови учасників акції виконати їхні вимоги, бойовики відкрили вогонь у повітря, били присутніх, відбирали камери у журналістів.

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ТалібанАфганистанКабул