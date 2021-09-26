Талибы призвали возобновить международное авиасообщение с Афганистаном

Представитель МИД Абдул Кахар Балх заявил, что из-за прекращения международных рейсов многие афганцы не могут вернуться в страну или улететь в деловых или образовательных целях.

"Поскольку проблемы в Международном аэропорту Кабула решены, и аэропорт полностью готов к выполнению внутренних и международных рейсов, Исламский Эмират Афганистана уверяет все авиакомпании, что будет полноценно сотрудничать с ними", - заявил он.

Талибы обнародовали заявление на фоне активизации усилий по открытию страны и получения международного признания после захвата власти в Афганистане в августе.

Сейчас коммерческое авиасообщение с Афганистаном еще не восстановлено. Аэропорт в Кабуле ранее закрыли из-за хаотичной эвакуации десятков тысяч иностранцев и афганцев, захотевших покинуть страну после прихода талибов к власти.

Аэропорт, получивший повреждения во время эвакуации, был вновь открыт с помощью технических специалистов из Катара и Турции.

Хотя некоторые авиакомпании, включая Международные линии Пакистана, частично возобновляли полеты в Афганистан, цены на авиабилеты были в разы выше обычных.