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Талибы дали "зеленый свет": в Афганистане возобновляют внутренние авиарейсы

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Афганистан, Пятница 03 сентября 2021 14:49
Талибы дали "зеленый свет": в Афганистане возобновляют внутренние авиарейсы Фото: в Афганистане возобновляют внутренние авиарейсы (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Афганская авиакомпания Ariana Afghan Airlines возобновляет выполнение внутренних рейсов. Самолеты начнут курсировать уже сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство AFP.

"Мы получили зеленый свет от движения "Талибан" и авиационного регулятора. Мы готовимся возобновить выполнение внутренних авиарейсов сегодня 3 сентября", - говорится в сообщении.

Талибы дали &quot;зеленый свет&quot;: в Афганистане возобновляют внутренние авиарейсы

Ранее стало известно, что Нидерланды могут помочь с открытием аэропорта Кабула.

Добавим, в МИД Турции заявили, что Доха сотрудничает с боевиками "Талибана" о восстановление работы аэропорта Кабула.

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