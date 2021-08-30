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Талибы перебросили подкрепления к Панджшеру: атака может начаться в ближайшие часы

Автор: Дмитрий Кузнецов

Радикальное движение "Талибан" продолжает перебрасывать подкрепления к Панджшерскому ущелью. Жителям провинции отключили мобильную связь и интернет. В случае провала переговоров с лидерами сопротивления талибы могут начать масштабную операцию 31 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TOLO News.

По данным издания, талибы полностью заблокировали провинцию Панджшер, отключили мобильную связь и интернет. Пока талибы ведут переговоры с лидерами сопротивления в регионе сохраняется перемирие - стороны не нападают друг на друга.

Однако талибы активно перебрасывают к Панджшерскому ущелью дополнительные силы. В соцсетях появилось видео конвоя боевиков, который, как утверждается, направляется в непокоренную провинцию.

При этом отмечается, что если в ближайшие часы переговоры с лидерами сопротивления не получится договориться мирным путем, то талибы начнут масштабную военную операцию против сил ополчения уже 31 августа.

На этом фоне один из лидеров сопротивления в Панджшере Ахмед Масуд обратился за помощью к США, Англии и Франции.

Напомним, 23 августа сообщалось, что талибы готовятся к штурму Панджшерской долины и дали Масуду четыре часа на то, чтобы он сдался.

Отметим, лидеры сопротивления в Панджшере ищут варианты мирного урегулирования конфликта и ведут переговоры с талибами.

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