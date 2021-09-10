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Талибы отменили инаугурацию нового правительства Афганистана

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Афганистан, Пятница 10 сентября 2021 14:03
Талибы отменили инаугурацию нового правительства Афганистана Фото: талибы отменили инаугурацию нового правительства Афганистана (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

Боевики радикального движения "Талибан" отменили инаугурацию временного правительства Афганистана.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на члена комиссии движения по культуре талибов Инамуллаха Самангани в Twitter.

"Церемония инаугурации нового афганского правительства была отменена несколько дней назад. Чтобы далее не запутывать людей, руководство "Исламского эмирата Афганистан" объявило часть кабинета, и он уже приступил к работе", - написал Самангани.

Он не сообщил, будет ли инаугурация проведена в дальнейшем. Также Самангани назвал слухами информацию о том, что церемония была назначена на 11 сентября.

Напомним, что во вторник, 7 сентября, "Талибан" объявил состав нового афганского правительства. Исполняющим обязанности премьер-министра Афганистана стал мулла Мохаммад Хасан Ахунд.

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