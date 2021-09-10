ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Таліби скасували інавгурацію нового уряду Афганістану

Новость на русском →
Афганістан, П'ятниця 10 вересня 2021 14:03
Таліби скасували інавгурацію нового уряду Афганістану Фото: таліби скасували інавгурацію нового уряду Афганістану (Getty Images)
Автор: Тіберій Юрик

Бойовики радикального руху "Талібан" скасували інавгурацію тимчасового уряду Афганістану.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на члена комісії руху з культури талібів Інамуллаха Самангані в Twitter.

"Церемонія інавгурації нового афганського уряду була скасована кілька днів тому. Щоб далі не заплутувати людей, керівництво "Ісламського емірату Афганістан" оголосило частину кабінету, і він вже приступив до роботи", - написав Самангані.

Він не повідомив, чи буде інавгурація проведена надалі. Також Самангані назвав чутками інформацію про те, що церемонія була призначена на 11 вересня.

Нагадаємо, що у вівторок, 7 вересня, "Талібан" оголосив склад нового афганського уряду. Виконуючим обов'язки прем'єр-міністра Афганістану став Мулла Мохаммад Хасан Ахунд.

Читайте РБК-Україна в Google News
Афганистан
NEWS
Карантин в Україні планують посилити. МОЗ проситиме уряд зібратися на позачергове засідання
Карантин в Україні планують посилити. МОЗ проситиме уряд зібратися на позачергове засідання
DAILY
Війна – не перешкода. Як і чим Україна продовжує торгувати з Росією
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Війна – не перешкода. Як і чим Україна продовжує торгувати з Росією