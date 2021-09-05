Талибы отложили объявление состава нового правительства в Афганистане

Талибы, захватившие контроль над Афганистаном, отложили формирование нового правительства на следующую неделю. Ожидалось, что состав правительства объявят до 4 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times Of India .

Сообщается, что задержка связана с попытками "Талибана" привлечь к руководству страной большое количество приемлемых для Запада личностей, поскольку кабинет министров из одних талибов точно не будет воспринят международным сообществом.

По данным The Times Of India, правительство, вероятно, возглавит один из лидеров движения - мулла Абдул Гани Барадар.