Таліби відклали оголошення складу нового уряду в Афганістані

Таліби, які захопили контроль над Афганістаном, відклали формування нового уряду на наступний тиждень. Очікувалося, що склад уряду оголосять до 4 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times Of India .

Повідомляється, що затримка пов'язана зі спробами "Талібану" залучити до керівництва країною велику кількість прийнятних для Заходу особистостей, оскільки кабінет міністрів з одних талібів точно не буде сприйнятий міжнародною спільнотою.

За даними The Times Of India, уряд, ймовірно, очолить один з лідерів руху - Мулла Абдул Гані Барадар.