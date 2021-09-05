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Таліби відклали оголошення складу нового уряду в Афганістані

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Кабул, Неділя 05 вересня 2021 00:41
Таліби відклали оголошення складу нового уряду в Афганістані Фото: Талібан відклав оголошення складу нового уряду (wikimedia by isafmedia)
Автор: Артур Родивилов

Таліби, які захопили контроль над Афганістаном, відклали формування нового уряду на наступний тиждень. Очікувалося, що склад уряду оголосять до 4 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times Of India.

Повідомляється, що затримка пов'язана зі спробами "Талібану" залучити до керівництва країною велику кількість прийнятних для Заходу особистостей, оскільки кабінет міністрів з одних талібів точно не буде сприйнятий міжнародною спільнотою.

За даними The Times Of India, уряд, ймовірно, очолить один з лідерів руху - Мулла Абдул Гані Барадар.

Нагадаємо, раніше угруповання "Талібан" заявило про захоплення офісу губернатора останньої непідконтрольної йому провінції Афганістану. Панджшер.був останнім оплотом опору.

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Афганистан Талібан
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