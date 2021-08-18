Таліби відкрили вогонь по мітингувальникам в Афганістані: що відбувається
Фото: таліби відкрили вогонь по афганцям (GettyImages)
В афганській провінції Нангархар люди вийшли на акцію підтримки національного прапора. Представники "Талібану" відкрили вогонь по мітингувальникам.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Asvaka.
Повідомляється, що вже є вбиті та поранені, але їх точна кількість невідома.
#Taliban open fire on a protest caries the Afghan national flag & asking the Taliban to not take down this Flag , Nangarhar-Surkhroad District #Afganisthan #Afghanistan pic.twitter.com/OcoKEueHTq— Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 18, 2021
Десятки людей вийшли на вулиці, тримаючи прапор в руках, вони проводили мирну акцію, коли таліби почали стріляти.
Після цього демонстранти почали тікати.
ЗМІ повідомляють про вбитих та поранених, серед яких є і журналісти.