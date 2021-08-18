Таліби відкрили вогонь по мітингувальникам в Афганістані: що відбувається

В афганській провінції Нангархар люди вийшли на акцію підтримки національного прапора. Представники "Талібану" відкрили вогонь по мітингувальникам.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Asvaka .

Повідомляється, що вже є вбиті та поранені, але їх точна кількість невідома.

#Taliban open fire on a protest caries the Afghan national flag & asking the Taliban to not take down this Flag , Nangarhar-Surkhroad District #Afganisthan #Afghanistan pic.twitter.com/OcoKEueHTq — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 18, 2021

Десятки людей вийшли на вулиці, тримаючи прапор в руках, вони проводили мирну акцію, коли таліби почали стріляти.

Після цього демонстранти почали тікати.

ЗМІ повідомляють про вбитих та поранених, серед яких є і журналісти.