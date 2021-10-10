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Талибы отказались от сотрудничества с США по сдерживанию ИГИЛ

Автор: Анна Полисученко

Талибы отказались от сотрудничества с США по сдерживанию ИГИЛ. Вместе с этим, талибы считают, что могут бороться с террористами самостоятельно.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AP.

В ответ на вопрос, будет ли "Талибан" сотрудничать с США для сдерживания филиала "Исламского государства" в Афганистане, представитель "Талибана" Сухайл Шахин сказал, что "мы можем бороться с ИГИЛ самостоятельно".

Ранее мы писали, что боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за взрыв в мечети на севере Афганистана.

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АфганистанТалибанИГИЛ