Талибы освободили сотрудников ООН и журналистов: удерживали несколько часов

Талибы освободили двух журналистов и несколько сотрудников управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), задержанных в Кабуле. Их удерживали несколько часов.

Заместитель министра культуры и информации от талибов Забиулла Муджахид, заявил, что они были задержаны, потому что у них не было документов, подтверждающих их причастность к организации. После того, как личности были подтверждены, талибы их освободили.