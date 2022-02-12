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Талибы освободили сотрудников ООН и журналистов: удерживали несколько часов

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Афганистан, Суббота 12 февраля 2022 03:43
Талибы освободили сотрудников ООН и журналистов: удерживали несколько часов Фото: талибы освободили задержанных сотрудников ООН и журналистов (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Талибы освободили двух журналистов и несколько сотрудников управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), задержанных в Кабуле. Их удерживали несколько часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Заместитель министра культуры и информации от талибов Забиулла Муджахид, заявил, что они были задержаны, потому что у них не было документов, подтверждающих их причастность к организации. После того, как личности были подтверждены, талибы их освободили.

"Мы рады подтвердить освобождение в Кабуле двух журналистов, работающих в UNHCR, и афганских граждан, работающих с ними. Мы благодарны всем, кто выразил обеспокоенность и предложил помощь. Мы по-прежнему привержены народу Афганистана", - говорится в заявлении UNHCR.

Напомним, что США заблокировали афганские активы на миллиарды долларов. Соответствующий указ подписал Байден.

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