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Байден заблокировал афганские активы на 7 млрд долларов: с какой целью

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Вашингтон, Пятница 11 февраля 2022 17:39
Байден заблокировал афганские активы на 7 млрд долларов: с какой целью Фото: президент США Джо Байден (Drew Angerer/Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Президент США Джо Байден заблокировал активы Центрального банка Афганистана на 7 млрд долларов. Речь идет об активах, которые хранятся в американских банках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт axios.com.

Сообщается, что сегодня Байден подписал указ, который поможет разделить замороженные афганские активы на 7 млрд долларов между гуманитарной помощью для народа Афганистана и семьями жертв 11 сентября.

Исполнительный указ требует от финансовых учреждений США перевести все замороженные афганские активы на консолидированный счет в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.

Как пишет издание, семьи жертв терактов 11 сентября 2001 года подали в суд на "Талибан" и добиваются доступа к этим средствам в федеральном суде. Это означает, что любой будущий перевод в Афганистан в гуманитарных целях будет зависеть от решения суда.

Даже если суд разрешит передать половину активов в пользу афганского народа, более 3,5 млрд долларов останутся в США и станут предметом разбирательств со стороны семей жертв терактов 11 сентября.

Напомним, США заморозили государственные резервы Афганистана в своих банках в августе 2021 года после того, как "Талибан" сверг афганское правительство.

Тогда же в Государственном департаменте говорили, что их разморозка будет зависеть от действий талибов.

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