Таліби звільнили співробітників ООН і журналістів: утримували кілька годин
Таліби звільнили двох журналістів і кілька співробітників Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR), затриманих в Кабулі. Їх утримували кілька годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Заступник міністра культури та інформації від талібів Забіулла Муджахід, заявив, що вони були затримані, тому що у них не було документів, що підтверджують їх причетність до організації. Після того, як особи були підтверджені, таліби їх звільнили.
"Ми раді підтвердити звільнення в Кабулі двох журналістів, які працюють в UNHCR, і афганських громадян, які працюють з ними. Ми вдячні всім, хто висловив стурбованість і запропонував допомогу. Ми як і раніше віддані народу Афганістану", - йдеться в заяві UNHCR.
Нагадаємо, що США заблокували афганські активи на мільярди доларів. Відповідний указ підписав Байден.