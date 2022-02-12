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Таліби звільнили співробітників ООН і журналістів: утримували кілька годин

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Афганістан, Субота 12 лютого 2022 03:43
Таліби звільнили співробітників ООН і журналістів: утримували кілька годин Фото: таліби звільнили затриманих співробітників ООН і журналістів (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Таліби звільнили двох журналістів і кілька співробітників Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR), затриманих в Кабулі. Їх утримували кілька годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Заступник міністра культури та інформації від талібів Забіулла Муджахід, заявив, що вони були затримані, тому що у них не було документів, що підтверджують їх причетність до організації. Після того, як особи були підтверджені, таліби їх звільнили.

"Ми раді підтвердити звільнення в Кабулі двох журналістів, які працюють в UNHCR, і афганських громадян, які працюють з ними. Ми вдячні всім, хто висловив стурбованість і запропонував допомогу. Ми як і раніше віддані народу Афганістану", - йдеться в заяві UNHCR.

Нагадаємо, що США заблокували афганські активи на мільярди доларів. Відповідний указ підписав Байден.

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