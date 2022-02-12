Таліби звільнили співробітників ООН і журналістів: утримували кілька годин

Таліби звільнили двох журналістів і кілька співробітників Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR), затриманих в Кабулі. Їх утримували кілька годин.

Заступник міністра культури та інформації від талібів Забіулла Муджахід, заявив, що вони були затримані, тому що у них не було документів, що підтверджують їх причетність до організації. Після того, як особи були підтверджені, таліби їх звільнили.