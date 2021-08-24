Талибы казнят мирных жителей и военных сил безопасности Афганистана, - ООН

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выступила с заявлением по ситуации в Афганистане. Она заявила, что боевики радикального движения "Талибан" проводят казни на захваченных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст заявления на сайте ООН .

По словам Бачелет, за период с 1 января по 30 июня 2021 года наблюдатели ООН зафиксировали на 50% больше жертв талибов, чем за тот же период 2020 года. Однако эти потери увеличились в июле и августе этого года, когда талибы перешли в наступление и захватили власть в Афганистане.

"Мы получили достоверные сообщения о серьезных нарушениях международного права во многих районах под контролем Афганистана. Они включают, среди прочего, казни мирных жителей и бывших военнослужащих афганских сил безопасности", - подчеркнула она.

В ООН отмечают, что талибы ограничивают права женщин, в частности на свободное передвижение, а также право девочек посещать школу. Талибы также вербуют детей в армию и подавляют протесты против "Талибана".