Таліби страчують мирних мешканців та військових сил безпеки Афганістану, - ООН

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет виступила з заявою щодо ситуації в Афганістані. Вона заявила, що бойовики радикального руху "Талібан" проводять страти на захоплених територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст заяви на сайті ООН .

За словами Бачелет, за період з 1 січня по 30 червня 2021 року спостерігачі ООН зафіксували на 50% більше жертв талібів, ніж за той самий період 2020 року. Однак ці втрати збільшилися в липня та серпні цього року, коли таліби перейшли у наступ та захопили владу в Афганістані.

"Ми отримали достовірні повідомлення про серйозні порушення міжнародного права в багатьох районах під контролем Афганістану. Вони включають, серед іншого, страти мирних мешканців та колишніх військовослужбовців афганських сил безпеки", - наголосила вона.

В ООН зазначають, що таліби обмежують права жінок, зокрема на вільне пересування, а також право дівчат відвідувати школу. Таліби також вербують дітей до армії та придушують протести проти "Талібану".