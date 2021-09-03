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Таліби дали "зелене світло": в Афганістані відновлюють внутрішні авіарейси

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Афганістан, П'ятниця 03 вересня 2021 14:49
Таліби дали "зелене світло": в Афганістані відновлюють внутрішні авіарейси Фото: в Афганістані відновлюють внутрішні авіарейси (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Афганська авіакомпанія Ariana Afghan Airlines відновлює виконання внутрішніх рейсів. Літаки почнуть курсувати вже сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство AFP.

"Ми отримали зелене світло від руху "Талібан" і авіаційного регулятора. Ми готуємося відновити виконання внутрішніх авіарейсів сьогодні 3 вересня", - йдеться в повідомленні.

Таліби дали &quot;зелене світло&quot;: в Афганістані відновлюють внутрішні авіарейси

Раніше стало відомо, що Нідерланди можуть допомогти з відкриттям аеропорту Кабула.

Додамо, в МЗС Туреччини заявили, що Доха співпрацює з бойовиками "Талібану" щодо відновлення функціонування роботи аеропорту Кабула.

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Талібан Афганистан Авіасполучення
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