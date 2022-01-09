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Таліби заарештували професора, який відкрито критикував уряд

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Афганістан, Неділя 09 січня 2022 17:41
Таліби заарештували професора, який відкрито критикував уряд Фото: таліби заарештували афганського професора (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Таліби заарештували популярного університетського професора. Він відверто критикував владу Афганістану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

Представник угруповання Забіулла Муджахід заявив, що був заарештований професор Файзуалла Джалал. Він відверто критикував владу, що змінювалася в Афганістані, в тому числі нових правителів у Кабулі.

Таліби звинуватили професора в "безглуздих висловлюваннях у соціальних мережах, які провокували людей проти уряду та грали з людською гідністю".

У столиці Кабулі невелика група жінок протестувала проти затримання Джалала. Вони скандували: "Говорити - не злочин, професор Джалал - не злочинець, ми хочемо звільнення професора Джалала, голос професора Джалала - голос народу".

Нагадаємо, таліби влаштовують масові страти колишніх військових Афганістану, згідно з повідомленнями правозахисних організацій. Декілька західних країн відреагували на це.

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