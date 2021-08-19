Талибы активизировали поиски граждан, которые работали с США и НАТО, - NYT

Документ, подготовленный советником ООН по оценке угроз, прямо противоречит публичным заверениям боевиков о том, что они не будут мстить членам и сторонникам свергнутого правительства.

В документе сообщается, что у талибов есть список людей, которых они хотят допросить и наказать, а также их местонахождение.

Уже сейчас, говорится в документе, талибы ходят от двери к двери и "арестовывают и/или угрожают убить, или арестовать членов семей тех, на кого они направлены, если они не сдадутся талибам".

Особому риску подвергаются военнослужащие и полицейские Афганистана, а также люди, работавшие в следственных подразделениях свергнутого правительства.